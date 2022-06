Catania, 4 manifestazioni d’interesse per il titolo sportivo

Come anticipato da Itasportpress.it lo scorso 10 giugno, sono ben quattro i gruppi che hanno partecipato alla procedura per la manifestazione di interesse per il Catania, che ripartirà dai dilettanti dopo il fallimento dello scorso mese di dicembre. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale che lo scorso 27 maggio ha indetto l’avviso pubblico relativo all’assegnazione del titolo sportivo con il progetto di dare continuità alla tradizione calcistica catanese. Alle 13 di oggi sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse via posta certificata. Così come previsto nella procedura esplorativa, nelle prossime ore, il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi procederà, avvalendosi dell'attività istruttoria, alla valutazione delle proposte ricevute. La selezione sarà fatte insieme all’assessore allo Sport, Sergio Parisi e con l’avallo di alcuni dirigenti dell’ente etneo.