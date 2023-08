Catania, 7.417 abbonamenti venduti. Pelligra: “Dimostrazione di forza e sentimento”

Si apre bene la campagna abbonamenti per il Catania

Nelle prime ore della campagna “Figli del Vulcano”, dalle ore 9.00 alle 19.00 di oggi, i tifosi del Catania hanno sottoscritto 7.417 abbonamenti. Il Presidente Rosario Pelligra osserva: “Si tratta dell’ennesima dimostrazione di forza e sentimento dei sostenitori del Catania, che con questa risposta fanno brillare ulteriormente il nome di un club tra i più amati in Italia. Esprimo sincera gratitudine ed entusiasmo: il primo spettacolo al “Massimino” sarà sugli spalti, i nostri ragazzi dovranno trarre forza da questa bellezza e meritare in ogni secondo di gioco il grande onore di rappresentare Catania. Arriverò in città nei prossimi giorni, pronto a vivere con tutti gli appassionati l’emozione della prima giornata di campionato”.