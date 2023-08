Alla vigilia del debutto in campionato, il tecnico del Catania, Luca Tabbiani interverrà in conferenza stampa a Belpasso. Questa la nota del club etneo: Giovedì 31 agosto alle 15.00, nella sala meeting dell’hotel “La Fenice” a Belpasso, in programma la conferenza pre-gara di mister Tabbiani: in vista della sfida al Crotone, in calendario venerdì alle 19.45 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la prima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024, l'allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti.