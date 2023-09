Catania, a caccia di un centrocampista con determinate caratteristiche

Sembra sia passato tanto tempo dalla chiusura del calciomercato estivo e non 19 giorni. Eppure tanti dirigenti di club continuano a lavorare per completare l'organico con operazioni in entrata last minute a costo zero. Il mercato degli svincolati tiene banco e tanti club professionistici alzano le antenne. Il Catania dopo due partite giocate ha già mostrato quali sono le idee di Tabbiani e la qualità della squadra è già alta. Ma la società etnea dopo il divorzio con Marco Palermo sta facendo alcune valutazioni se prendere un altro centrocampista. Il vertice di mercato è slittato a stasera e dopo l'incontro tra i dirigenti e il tecnico genovese si capirà se intervenire. L'obiettivo è un centrocampista che sia abile a strappare e a inserirsi nella metà campo avversaria. Il ds Antonello Laneri ha alcuni obiettivi ma il mercato degli svincolati è talmente vasto che c'è tutto il tempo per capire chi potrebbe essere l'eventuale rinforzo per il centrocampo di Tabbiani. Dunque stasera si deciderà se mettersi a caccia di un nuovo centrocampista rispettando sempre i parametri della società che non vuole alzare il monte ingaggi. La lista comunque è ricca di nomi già adesso con lo svincolato Daniele Liotti ex Siracusa che è in cima ma come caratteristiche non è una priorità di Laneri.