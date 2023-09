Catania, a Caserta un tabù da sfatare: i precedenti

Alla vigilia della trasferta di Caserta, il Catania – con Luca Tabbiani in primo piano – è consapevole di avere un solo risultato a disposizione nella gara dello stadio “Alberto Pinto” contro la Casertana di Vincenzo Cangelosi: i tre punti. Tuttavia, quella contro i campani sarà una partita tutt’altro che semplice per i rossazzurri, storicamente in difficoltà contro i “falchetti”.

Dati alla mano, salta subito all’occhio un dettaglio non indifferente: in competizioni ufficiali, il Catania non ha mai vinto allo stadio “Alberto Pinto” contro la Casertana. Il bilancio infatti, parla chiaramente: 13 i precedenti tra le due squadre, con 6 vittorie dei rossoblù, 0 del Catania e 7 pareggi, il risultato più frequente. Alla squadra di Luca Tabbiani – in forte difficoltà in questo avvio di stagione – il compito di sfatare un tabù storico.