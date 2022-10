Catania a forza sette: batte il Locri e manda il Lamezia a -5

Di mestiere e di esperienza, di corto muso e di forza, il Catania al "Massimino" si è preso tre punti complicati, perché strappati a una squadra “non giochista” come il Locri. Il massimo con il minimo sforzo per la squadra di Giovanni Ferraro che approfitta del mezzo passo falso del Lamezia a Trapani per portare a 5 i punti di vantaggio sulla seconda dopo sette gare di campionato. C'è un solo padrone in questo Girone I di Serie D ed è il Catania che oggi ha piegato il Locri grazie a una autorete di Dodaro al 66' e poi raddoppiato al 91' con Giovinco. Lo spartito è stato lo stesso delle altre volte, con il Catania a fare la partita e l'avversario rinchiuso nella propria metà campo. Locri passivo al cospetto del Catania palleggiante ma con un gioco fluido che tarda ad arrivare. Ospiti raccolti, ripartenti ma molto fumosi. Catania a centrocampo imperava, ma a tanto predominio di postura non corrispondeva un adeguato fatturato offensivo. Poche le occasioni create dalle parti di Iannì. Nel primo tempo poco o quasi e come succede ormai da tempo Ferraro ha tolto Lodi e il Catania è andato in vantaggio sfruttando una deviazione su cross di Rapisarda. Sulle ali dell'entusiasmo il Catania ha spinto sprecando qualche occasione per poi capitalizzare il primato in classifica con la rete di Giovinco. Le migliori intenzioni non pagano, la praticità sì. Il Catania ha un’anima e una struttura stellare, ma in campo è sempre uguale a se stesso, nel format di Ferrero. Sparigliare e sorprendere, per consolidare la fuga. I migliori: Bene Sarno e nella ripresa Sarao ha dato maggiore peso al reparto offensivo. Catania vince e allunga sulla seconda dunque ed esultano i 14 mila del "Massimino". Che la festa continui a Catania ma anche ad Adelaide dove il patron Pelligra ha seguito il match.