Catania, a Monopoli un tabù da sfatare: il precedente

Al "Simone Veneziani" di Monopoli, il Catania di Luca Tabbiani si prepara per scendere in campo in quella che sarà la quarta giornata del girone C di Serie C (la terza per i rossazzurri). In programma per il 21 settembre alle ore 20.45, si tratta di una gara storicamente difficile per il Catania, spesso uscito sconfitto dalla trasferta pugliese nei numerosi precedenti. In particolare, l'ultima vittoria dei rossazzurri al "Veneziani" risale al 4 ottobre del 2020 quando, con un gesto da attaccante vero, il difensore centrale Tommaso Silvestri (oggi nuovamente sotto le pendici dell'Etna), decise la gara di Monopoli. Attualmente allenata da Tomei, la squadra pugliese ha iniziato con fatica questa stagione: 2-2 in casa contro il Monterosi e la sconfitta per 2-1 a Potenza. Contro i rossazzurri, sfruttando l'ottimo dato dei precedenti, il Monopoli cercherà il rilancio in classifica.