Catania, a ore annuncio del d.s. e del tecnico. Le ultime

Otto allenatori per una panchina. Il Catania di Ross Pelligra tra poche ore potrebbe scegliere il tecnico che dovrà portare il club in Serie C al primo tentativo. Il vice presidente del Catania SSDVincenzo Grella tra poche ore sarà a Catania e probabilmente annuncerà il nuovo direttore sportivo che come anticipato da Itasportpress.it sarà Antonello Laneri. Poi Grella indicherà il nome dell'allenatore dopo averne sentito almeno otto al telefono in questi giorni. La lista è lunga: Luigi Panarelli, Mimmo Giampà, Giacomo Modica, Michele Pazienza, Ezio Raciti, Ezio Capuano, Marco Marchionni e Fabio De Sanzo. Il nome giusto appare quello dell'ex allenatore dell'Acireale, un tecnico che piace a molti club di Serie D e una di C ma che, come ha detto ai microfoni di Itasportpress.it, al Catania non potrebbe mai dire di no. Grella secondo quanto appreso da Itasportpress.it ha sentito De Sanzo nei giorni scorsi e ha avuto una buona impressione. De Sanzo dunque sembra sia in pole per la panchina e potrebbe essere annunciato anche giovedì 14 luglio. Il tecnico ha collezionato sin qui 69 panchine in Serie D con una media punti alta che sfiora i due.