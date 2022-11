Catania a ritmo Serie C e a gennaio qualche big che ha deluso andrà via

Giusto che Giovanni Ferraro gestisca gli umori dell’ambiente ed eviti che l’euforia entri nello spogliatoio. Però ci sono dati inconfutabili che non possono essere taciuti e che ci dicono che questo Catania è il più vincente della storia fino a questo momento in campionato. Qualcuno sulla bellezza del gioco non è d’accordo, ma i numeri sono lì a dimostrare che nessuna squadra rossazzura in 76 anni di storia ha fatto meglio nelle prime 12 giornate del Ferraro 2.0.

Nessuno come te Neanche quella dei record di Maran in A, a questo punto del campionato aveva fatto gli stessi risultati. Questo Catania ha avuto la capacità di mettere sotto quasi tutte le rivali del campionato di Serie D, solo Cittanovese e Lamezia hanno evitato la sconfitta ma l’undici etneo è imbattuto. L’attualità ci racconta che chi a questo punto del percorso si trova ad almeno +10 sulla seconda, ha poi sempre chiuso il campionato in vetta. Dalla Serie A a scendere fino ai dilettanti.

Mercato Ecco perchè già la società etnea sta cercando di pensare con largo anticipo alla prossima stagione in Serie C. Il vice presidente Vincenzo Grella e il ds Antonello Laneri avrebbero intenzione di far partire a gennaio alcuni calciatori non funzionali al progetto Catania 2023/24. Da quanto trapela a gennaio saranno messi sul mercato alcuni big che non hanno reso tanto in queste dodici giornate e che hanno richieste. Nel frattempo la dirigenza etnea fa valutazioni sui profili da prendere in estate per allestire una squadra forte che punti a vincere il campionato.