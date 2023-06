Catania, a volte ritornano: tre ex nel mirino di Laneri

Il ritorno in maglia rossazzurra vale anche per Alessio Curcio, che l’ha indossata nel 2020. Il 33enne può giocare esterno destra ma anche qualche metro più in avanti. A Catanzaro ha giocato 36 partite facendo 9 gol ma in B non c’è spazio visto che va per i 34 anni. In C ci sono diverse squadre che si sono mosse per Curcio in particolar modo il Pescara di Zeman con il boemo che lo conosce bene avendolo allenato a Foggia. L’attaccante è legato da un contratto con il Catanzaro che scadrà nel 2024.