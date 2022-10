Catania, abbonamenti emessi fino al 28/9 in consegna. Le info

In occasione di Catania-Locri e in vista di tutte le gare interne dei rossazzurri nel corso della stagione sportiva 2022/23, Catania SSD ricorda a tutti gli abbonati che l’accesso potrà avvenire utilizzando la tessera già ritirata (attualmente in consegna ai botteghini, in Piazza Spedini, gli abbonamenti emessi fino al 28 settembre) oppure mostrando il proprio titolo d’accesso in formato cartaceo; in quest’ultimo caso, si raccomanda di non piegare la copia in corrispondenza dei codici, altrimenti illeggibili. In particolare, gli abbonati non ancora in possesso della tessera dovranno esibire il segnaposto e la ricevuta della card We Catania. All’ingresso, lo spettatore dovrà inoltre esibire il documento d’identità.