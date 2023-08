Catania, 10 mila abbonamenti venduti e in curva Nord è già sold out

Altra giornata boom di vendita di abbonamenti per assistere alle partite casalinghe del Catania. Il club rileva: Al termine della seconda giornata d’attività dei botteghini in Piazza Spedini, nell’ambito della campagna “Figli dei Vulcano”, i tifosi rossazzurri hanno sottoscritto complessivamente 10.020 abbonamenti. In Curva Nord, si registra già il “sold out”.