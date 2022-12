Catania, abbonamenti in distribuzione e bisogna ritirare la card “We Catania”

Catania SSD ricorda che gli abbonamenti sono attualmente in distribuzione ai botteghini in Piazza Spedini e invita tutti gli abbonati a ritirare tempestivamente le card "We Catania". Come specificato nel documento relativo ai termini e alle condizioni d'uso degli abbonamenti per la stagione 2022/23 (art. 3, n. 1), il possesso della card "We Catania" in corso di validità è tra i presupposti della sottoscrizione; la società non assume pertanto alcuna responsabilità in merito ad eventuali disservizi causati dalla parziale/mancata lettura del titolo cartaceo, che potrebbero comportare l'impossibilità di accedere allo stadio "Angelo Massimino" in occasione delle gare interne del Catania. Il possesso della card "We Catania" e del necessario segnaposto consente, inoltre, di ridurre notevolmente i tempi d’attesa per l’ingresso.