Catania, abbonamenti: in distribuzione quelli fino al 17 ottobre

Comunicato del club rossazzurro: Catania SSD ricorda che sono attualmente in distribuzione ai botteghini in Piazza Spedini gli abbonamenti sottoscritti fino al 17 ottobre 2022 e invita tutti i sottoscrittori a ritirare il proprio abbonamento già nei prossimi giorni, in tempo per la prossima gara interna dei rossazzurri. Presentarsi allo stadio muniti di tessera-abbonamento e di segnaposto rende notevolmente più rapido il controllo degli accessi rispetto alle operazioni di verifica condotte sul cartaceo, riducendo sensibilmente i tempi d’attesa per l’ingresso.