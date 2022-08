Catania accoglie Sarao. L’attaccante ha risolto il contratto col Gubbio

Il mercato del Catania è entrato nel vivo con l'annuncio dei big. Dopo Lodi, Giovinco, Russotto e De Luca, adesso è il turno di Manuel Sarao. L'attaccante oggi ha firmato la risoluzione contrattuale col Gubbio e tra poche ore sbarcherà in Sicilia per legarsi al club etneo per due anni. Sarao e il suo agente Giovanni Tateo atterreranno alle 9.20 domani mattina all'aeroporto di Catania con il volo della Ryanair che decollerà alle 8 da Perugia. Poi entrambi incontreranno i vertici della dirigenza etnea per sottoscrivere l'accordo fino al 2024. Sarao da domani si unirà al gruppo e sarà a disposizione de mister Giovanni Ferraro.