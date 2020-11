Catania, accolto parzialmente il ricorso e la corte d’appello restituisce due punti. La nuova classifica

Buone notizie per il Catania alla vigilia del derby con il Palermo. La Corte Federale d’Appello ha deciso di restituire due punti. Il club etneo, infatti, era stato punito con una penalizzazione di quattro punti dal Tribunale Federale Nazionale. Il club etneo aveva fatto reclamo per la restituzione di tutti i punti ma la Corte Federale ha deciso di accoglierlo parzialmente. La penalizzazione era arrivata a settembre per violazioni Covisoc, ma il Catania era sereno in quanto le irregolarità erano riconducibili ad alcuni inadempimenti della precedente gestione.

Ecco il dispositivo:

“Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di recidiva. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC”.

Ecco la classifica aggiornata dopo il provvedimento:

18 Ternana

17 Teramo*

14 Bari*, Turris*, 14 Avellino**

13 Juve Stabia

9 Vibonese**, Foggia*, Catanzaro*



8 Monopoli*, Virtus Francavilla, Catania**



7 Bisceglie**

6 Paganese, Viterbese*, Potenza*

5 Cavese

3 Casertana*

2 Palermo***

–

*(Una partita in meno)

** (Due partite in meno)

*** (Tre partite in meno)

Catania penalizzato di 2 punti; Trapani escluso