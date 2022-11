Catania-Acireale: ventisei rossazzurri convocati da Ferraro

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventisei calciatori per la sfida all’Acireale, in programma domani alle 14.30 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la tredicesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.