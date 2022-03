Catania, devi crederci ancora. Il probabile 11 di Baldini

Domani alle 14.30 il Catania scenderà in campo ad Avellino

Redazione ITASportPress

Il Catania torna subito in campo, per fortuna, dopo la batosta di Foggia. Mister Baldini non ha avuto grande tempo per preparare la partita, ma forse non c’è stato neppure bisogno di motivare i giocatori, di convincerli a guardare fisso al presente (l’Avellino) senza farsi distrarre dal futuro societario. Al mister toscano è bastato giusto incrociare lo sguardo dei protagonisti che domenica pomeriggio sono scivolati allo Zaccheria per far capire cosa dovranno fare al Partenio. Il Catania ha voglia di riscattarsi e dimostrare che quello di Foggia è stato solo un episodio. Il gruppo sostiene di crederci ancora - pone quesiti e dubbi su un futuro che ancora non prende forma - ma la sensazione è che la squadra di Baldini ha già smaltito il default nervoso contro il Foggia ed è pronto a sbranare i Lupi irpini.

Battute a vuoto - Sicuramente la batosta dello Zaccheria è stata già derubricata dalla squadra alla voce “giornata sbagliata”. I giocatori devono riportare il sorriso e la fiducia in una piazza depressa, delusa, ingrigita dalla figuraccia di Foggia. Francesco Baldini, che al Catania lavora da molti mesi, ha sempre messo in luce la simbiosi squadra-tifoseria come una vera risorsa. La squadra ad Avellino non rimarrà sola, ma il popolo rossazzurro vuole vedere lotta e furore. I boys di Baldini promettono un pomeriggio al Partenio ad alta intensità.

Unità da ritrovare - Impossibile pensare a una possibile rivoluzione domani contro l’Avellino. Il Catania non possiede le risorse tecniche sufficienti a consentire un vero e proprio ribaltone. Tanto più che le alternative sono limitate. Non tornerà a disposizione Russotto e non ci saranno i pilastri di questa stagione Moro e Greco impegnati con l’U20 azzurra. In attacco, insomma, scelte ancora una volta obbligate, a meno che il tecnico non decida - ipotesi possibile - di cambiare qualcosa in attacco (rientra Sipos), dando più consistenza alla mediana. In porta potrebbe tornare Stancanpiano visto che Sala è stato incerto a Foggia. In questa stagione in 23 presenze ha subito 35 reti il portiere di Saronno. Baldini potrebbe far cominciare la gara a questi 11:

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Provenzano, Simonetti; Biondi, Sipos, Russini.