Catania, addio domenica allo stadio. Sarà calcio spezzatino in C e tifosi sul divano

Così il Catania, squadra importante per la C, per meglio dire quella con maggior audience televisivo, non giocherà quasi mai di domenica e nelle prime cinque giornate di campionato lo farà solo due volte : in trasferta contro il Brindisi e poi in casa contro il Picerno. Ieri, infatti, la Lega Pro ha ufficializzato date e orari dei primi cinque turni di campionato, quelli che vedranno i rossazzurri esordire venerdì 1 settembre al Massimino contro il Crotone alle ore 19.45, orario complicato per molti tifosi etnei che, come sempre, vorranno essere presenti e vicini ai calciatori di Tabbiani per fare sentire la loro voce.

Naturalmente la tv non spegne la passione e dunque televisione e divano o tribune e bandiera, il Catania non sarà mai solo, in casa come in trasferta. Ad accendere e tenere vivo l’entusiasmo dovrà pensarci la squadra di Tabbiani, in un campionato che resta uno spezzatino e un compromesso che piace prima di tutto alle televisioni, ma che appare anche come un compromesso inevitabile per il calcio di Serie C. Si dice da sempre che il motore del calcio sono i tifosi ma forse non è più vero. E addio al calcio delle domeniche allo stadio Cibali.