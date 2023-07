Catania, adesso è l’ora del bomber

Da domani sarà raduno per il Catania visto che sarà tempo di visite mediche, poi il 22 ritiro, Zafferana Etnea. Nel piccolo impianto del centro pedemontano che, al momento, vedrà un solo volto nuovo a disposizione di Luca Tabbiani: Chiricò. Ma si attendono altri. Molto infatti deve ancora succedere nell’estate rossazzurra e pur cercando rinforzi in ogni reparto ad attrarre maggiormente i tifosi sono gli estremi ovvero portiere e centravanti. Partendo dall’attacco, il club giudica buona la stagione di Manuel Sarao e Giuseppe De Luca, sia informalmente che con i virgolettati. «Hanno fatto bene, non vedo perché non dovrebbe restare» ha detto il d.s Antonello Laneri alcuni giorni fa. I numeri dicono che in coppia i due hanno segnato lo scorso campionato in serie D 16 reti stagionali. Non molte. Il bottino è migliorabile. Lo sanno loro, lo sa il Catania. Per questo la società di Pelligra affonderà su un bomber. In pole c’è sempre Samuel Di Carmine, poi il baby interista Dennis Curatolo (19). Di poche ore fa l'indiscrezione di Tmw che il d.s. Laneri è sulle tracce dell'ex Taranto Tomassini. Ma potrebbe saltare fuori un nuovo bomber.