Catania, adesso giù la maschera

Ci siamo. E' la settimana degli annunci in casa Catania. Altri arriveranno ad inizio della prossima. Dieci sono praticamente certi, visto che il d.s Antonello Laneri è molto vicino a chiudere diverse operazioni. Arriveranno perlopiù svincolati, o forse quasi tutti quelli che saranno ufficializzati nelle prossime ore saranno a parametro zero. Altri sono lontani dall’accordo essendo contrattualizzati, mentre per uno è affare concluso: è Michele Rocca che si unirà ai rossazzurri dal 20 luglio. Da questo momento in poi si capiranno le intenzioni della società rossazzurra e le ambizioni per la nuova stagione. Quindi giù la maschera e scopriremo quali saranno i calciatori per Tabbiani.