Catania, AIC Coppola a ISP: “Se ci sarà nuovo esercizio provvisorio vogliamo certezze economiche”

Ai microfoni di Itasportpress.it è intervenuto Danilo Coppola referente dell'AIC per la Lega Pro

Come categoria non condividiamo alcune cose perchè bisogna sempre guardare l'aspetto pratico pur volendo tutelare i calciatori. E' vero però che in altre situazioni come quella del Catania un po' di confronto c'è stato con i curatori finalizzato alla risoluzione del problema. Certamente l'impossibilità di prendere lo stipendio e i crediti IRPEF non è una cosa che fa piacere. Ma i calciatori vogliono avere la certezza di finire il campionato perchè in caso contrario non possono ottenere un nuovo tesseramento in questa stagione. Speriamo che il Catania trovi un proprietario così non ci sarebbe il rischio di escludere la squadra dal campionato e dover riscrivere la classifica. Nell'eventualità di andare avanti con ulteriori proroghe dell'esercizio provvisorio vorremmo sapere se ci sono le risorse economiche per tutelare l'aspetto professionale e lavorativo dei ragazzi.