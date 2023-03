Catania, al Massimino c’è una porta sbarrata

C'è un punto di forza del Catania che vola verso la C

Redazione ITASportPress

Con il Catania ormai lanciato verso il ritorno aritmetico in Serie C, un verdetto che attende soltanto di essere ufficializzato, adesso è tempo di numeri e statistiche. A inizio stagione la squadra da primo posto e in grado quindi di vincere il campionato si immaginava, ma alcuni numeri attuali sono davvero a dir poco impressionanti. A nove giornate dal termine della stagione regolare infatti gli uomini di Giovanni Ferraro hanno perso una sola partita e nella differenza reti si nota un ben +43, frutto di 56 gol fatti e 13 subiti.

Solo tre Numeri da record che però acquisiscono sempre più particolarità se considerati soltanto in un determinato segmento della stagione fin qui disputata. Dall’inizio del girone di ritorno i rossazzurri hanno eretto un grande muro per quello che è il loro reparto arretrato subendo soltanto tre reti al cospetto delle 10 subite nel girone d’andata. Questi tre gol sono giunti dalla trasferta di San Luca con un gran tiro da fuori area di Fiumara, dalla partita casalinga con il Licata a opera di Saito, lasciato libero di colpire nell’ambito di una distrazione in difesa, e da quella sempre in casa con la Mariglianese da parte di Maydana, anche in questo da fuori area.

Clean sheet Tre gol giunti in modo per certi aspetti casuale e che dimostrano come la difesa rossazzurra sia diventata del tutto impenetrabile in questo girone di ritorno, se si considerano le altre partite contro Ragusa, Vibonese, Castrovillari, Locri e Paternò, chiuse senza subire reti. Un dato davvero importante in questo sprint finale per la squadra rossazzurra e sopratutto se si considera il “rallentamento” del girone d’andata partito dalla trasferta di Cittanova e terminato in occasione della sconfitta di Santa Maria di Castellabate. Qualche tifoso rossazzurro in quel periodo aveva mostrato qualche mugugno soprattutto nei confronti del tecnico Giovanni Ferraro.

Solo due Un dato che, rapportato a tutti gli altri campionati europei, porta i rossazzurri a essere ancora più su del Borussia Dortmund, che nelle ultime otto partite giocate ha subito ben 6 gol, il doppio, se si considera anche la sfida di coppa nazionale, vinta 2-1 dai gialloneri di Westfalia contro il Bochum. Nel campionato italiano hanno fatto meglio soltanto Catanzaro e Feralpi Salò nei rispettivi gironi di Serie C. E dopo questo record vedremo quale sarà il prossimo che verrà inseguito dai rossazzurri in questa marcia trionfale di campionato.