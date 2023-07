Catania al via. Tabbiani sorprenderà? Intanto Laneri va a caccia di gol e di…

Caccia di gol Il Catania al momento è un cantiere aperto. Una squadra numericamente senza panchina che si fa lunga solo con l’aggiunta di qualche ragazzino delle giovanili. Tabbiani pronti e via si ritrova con pochi giocatori, e non conosce ancora con certezza nemmeno l’undici – o comunque il 70% dei titolari - che potrà schierare per la prima di campionato in Serie C. Il d.s. Antonello Laneri da questo pomeriggio si confronterà con il tecnico Tabbiani che sbarcherà a Catania dove logisticamente sistemerà le sue cose per concentrarsi sulla nuova stagione e la squadra. Dopo qualche giorno di contatti telefonici, oggi i due potranno finalmente mettersi attorno a un tavolo di persona (e non più soltanto virtualmente) assieme al vicepresidente Vincenzo Grella per calibrare nel dettaglio le mosse della “fase1” del mercato. Il primo obiettivo per una squadra che deve vincere il campionato è abbastanza semplice: la caccia al gol. Probabilmente si partirà in ritiro senza il centravanti da 15 gol a campionato anche se per il momento c’è un Sarao che scalpita. Si seguono anche parecchi profili per altri reparti ed è probabile che tra oggi e sabato arrivino diversi annunci.