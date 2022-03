Catania all’asta -1: su Mancini è forte il rumore dei nemici ma lui si difende

Domani l'asta fallimentare per la vendita del Catania. Per adesso c'è solo Mancini

Redazione ITASportPress

La cessione della Salernitana all’ultimo secondo prima del gong all’imprenditore Antonio Pio Iervolino, è il termometro di uno stato di malessere del mondo del calcio a certe latitudini. Quando il presidente della Figc, Gabriele Gravina, poche ore prima del 31 dicembre scorso quando arrivò l'offerta del 43enne imprenditore poi accettata dai trustee del club granata, ammise: "Non si può discutere di una realtà a zero offerte come la Salernitana” era il chiaro segnale che qualcosa non andava nel calcio. Non tutto però: non bisogna dimenticare che negli stessi giorni il Cesena e la Spal hanno trovato investitori americani importanti.

L'ACCUSA - Ma quello che sta succedendo, o meglio che non sta succedendo, a Catania, conferma che il calcio, specie al Sud, è davvero in crisi e non riesce a convincere investitori importanti. E' noto che il Palermo ha ossigeno fino al termine della stagione in corso e l’attuale proprietà cerca nuovi proprietari. Il Catania in vendita dallo scorso 11 febbraio, ha riscosso le attenzioni (per adesso mediatiche) di un solo imprenditore: all’anagrafe Benedetto Mancini. Se a Catania lo scetticismo per questo imprenditore dal dubbio core business è alto, a Roma, dove lo conoscono meglio, lo è ancora di più. Abbiamo fatto un giro di telefonate per saperne di più spaziando da via Gregorio Allegri 14 (sede della Figc) a Palazzo Chigi e le risposte sono identiche: Mancini non ha le risorse finanziarie per rilanciare il Catania. Su Mancini ci è stato riferito anche altro a dirla tutta.

SOLO MANIPOLAZIONE? - Mancini però sostiene che su di lui vi sia da tempo una manipolazione mediatica. Così nel dubbio, quando si perde l’orientamento, arriva la tecnologia: c'è Google. Quindi, non la CIA o FBI. Sui maggiori siti, anche di giornali importanti, trovano spazio tanti articoli contro Mancini. Il profilo che salta fuori dal web è quello di un soggetto che non mantiene mai gli impegni e le promesse. Ci sono tanti racconti giornalistici che espongono fatti nebulosi, anche a livello giudiziario, sul suo conto e da Roma, dove Mancini ha messo radici, sono certi che ripeterà a Catania ciò che ha fatto altrove. C’è anche chi è pronto a scommettere che verserà una cauzione ridotta, che dirà che il bando era sbagliato, che i soldi non sono arrivati per un motivo tecnico o che il bonifico si è bloccato per colpa delle sanzioni alla Russia. Il precedente di Latina non perdona: Mancini provò ad acquistare il club pontino in Serie B e dopo aver depositato i primi 70.000 euro non versò i successivi 684.000 euro per completare l’acquisto. Mancini fu messo poi alla porta dai curatori fallimentari.

LA DIFESA - Nel suo girovagare ci sono tentativi andati a vuoto anche a Rieti, Siena e Catanzaro. “Sono stato sempre truffato - ha detto a Itasportpress Mancini - come ha certificato il Tribunale di Latina. Ho una chiusura d’inchiesta che dice che sono stato truffato per 7 milioni di euro mentre i giornali locali scrissero che ho partecipato all’asta facendo un’offerta misera di euro 10,55 non capendo che era simbolica come hanno fatto i Della Valle a Firenze e De Laurentiis a Napoli i quali hanno preso i rispettivi club con un euro. In quel caso nessuno ha detto niente. Offre Mancini 10 euro più l’accollo dei debiti e si parla di elemosina. A Rieti ho gestito il club per due mesi in attesa del passaggio di proprietà con un bilancio tutto sballato che non era stato approvato. Quando ho preso il club, la squadra era ultima in classifica con due punti e l’ho portata al secondo posto in classifica a tre punti dal Campobasso. A Siena il mio progetto piaceva al sindaco ma c’era un gruppo armeno che si è aggiudicato la gara”.

A TUTTO CAMPO - Benedetto Mancini fa viaggi continui in Bulgaria perchè come lui stesso ha ammesso a Itasportpress, è amico di importanti imprenditori di una società assicuratrice con sede a Sofia con ben 6 miliardi di capitale. Anche la politica di recente ha strizzato l’occhio a Benedetto Mancini che alle ultime amministrative a Roma fu candidato nelle liste dell'aspirante sindaco Enrico Michetti. Adesso c’è il Catania nel mirino che è sicuramente la scommessa più grande. Sicuramente è l’occasione giusta per Mancini di smentire le voci dei suoi tanti detrattori e far capire che non è vero che ha messo piede nel capoluogo etneo con l’intenzione di esporsi mediaticamente e di mettere un bastone nell’ingranaggio Catania con l’obiettivo di fare scompiglio nel Tribunale etneo presentando una caparra e un’offerta dimezzata.

IL LOGO - Intanto oggi è stato reso pubblico il nuovo logo della società costituita da Mancini per partecipare al bando: dovrebbe essere la FC Catania 1946.