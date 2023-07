Catania, Allegra: “Ambire alla vittoria del campionato con squadra competitiva”

E non solo per un discorso economico, giacché anche l’uomo della strada sa che in terza serie si bruciano euro senza un ritorno che la conformazione del campionato non consentirebbe neanche se ci fosse uno stadio di abbonati.

Ma perché fare passare l’idea che l’ambiente possa accettare un campionatino di piccolo cabotaggio in C è come bestemmiare in chiesa

Il quesito che segue appare pertanto opportuno: Grella è un dirigente di prima linea con potere di firma ? Od un modesto impiegato che attende direttive dal suo datore di lavoro ?

Perché nel primo caso gli suggerisco di modificare impostazione d’emblèe per la sua serenità e per il suo standing da esponente societario apicale ancora tutto da scrivere.

Nel secondo caso non è l’interlocutore giusto per ricevere risposte in quanto necessitato all’imboccamento dell’effettivo titolare delle leve di comando.

Ad ogni modo in città si attende il varo di una squadra competitiva ed una comunicazione largamente più trasparente e sincera

Non ci sono alternative sensate

Saluti attendisti