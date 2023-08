Catania, Allegra: “In attesa del bomber squadra non è da primo posto”

Lo storico di atleti come Marsura e Curado, targetizzati in cadetteria, lascia intendere come si ragioni su profili di statura medio alta. Tralasciando i trionfalismi emotivi di una piazza che non ha nell’equilibrio il suo tratto caratterizzante, niente di diverso da ciò che l’espressione calcistica di una città importante come Catania deve fare in terza serie. Tasselli che arrivano e mancanze che vengono parzialmente colmate in un contesto che mira a rassicurare un ambiente che, pur silenziato dai consueti cantori dell’ortodossia della stampa allineata, iniziava a rumoreggiare. Il bomber di prossimo ingaggio darà la misura delle ambizioni del team che, nonostante gli ultimi innesti, continua a non detenere uno standing da primo posto. E questo va rimarcato prescindendo da ogni altra ottimistica - ed immotivata - narrazione.