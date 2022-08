Catania, allenamenti a porte chiuse per esigenze di sicurezza

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato rossazzurro Vincenzo Grella si rivolge ai tifosi del Catania: “Per noi è davvero spiacevole, essere costretti a svolgere gli allenamenti a porte chiuse. Sarà così finché rimarremo a Ragalna. Abbiamo ulteriormente verificato la possibilità di consentire l’accesso a tutti, perché come ho già detto vogliamo condividere l’emozione del nuovo inizio, ma purtroppo anche l’ultimo sopralluogo ha escluso questa possibilità e chiediamo quindi comprensione. Il campo sportivo “Totuccio Carone” è servito da un’unica tribuna che ha una capienza di appena 87 posti e le aree circostanti, che avrebbero potuto offrire una visuale, non si sono rivelate idonee in termini di sicurezza. Il rispetto delle norme viene prima di ogni cosa e dobbiamo adeguarci, non possiamo creare una situazione che porterebbe all’afflusso di una o più migliaia di persone, dobbiamo tutelare l’incolumità di chi assiste alle sedute. Ho preso un impegno con la nostra gente e intendo comunque mantenerlo: programmeremo al più presto un’amichevole in una struttura idonea e potremo così aprire le porte ai tifosi”.