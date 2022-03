Catania, altra fumata nera per il rogito: Mancini non firma

Mancini ha dato nuove giustificazioni per la mancata firma

Altro rinvio per la firma del rogito per rilevare il ramo d'azienda sportivo del Catania Calcio da parte di Benedetto Mancini. L'imprenditore romano non ha messo nero su bianco nell'atto e neanche stasera è divenuto il nuovo proprietario del club etneo. Mancini ha detto che è emerso un problema burocratico e che bisogna attendere altro tempo per firmare l'atto. Poi all'uscita le prime dichiarazioni dell'imprenditore laziale. "Non si tratta di ritardi o rinvii ma ci sono degli adempimenti fiscali da pianificare. Si tratta di correzioni di natura tecnica e la firma potrà arrivare nelle prossime ore, credo un giorno. E' tutto nella norma e stiamo sereni, non abbiamo fretta. I tifosi devono stare tranquilli perchè le spese quotidiane sono coperte dalla mia società. Stiamo facendo un atto complesso e io ho chiesto maggiore tempo. Occorreranno dalle 24 alle 48 ore per la firma dell'atto". Queste le parole di Mancini ma è probabile che siano mancate le garanzie economiche visto anche le spiegazioni confuse dell'imprenditore romano.