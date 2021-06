Catania, altri guai: chiesto un sequestro preventivo da 3 milioni di euro

Notificato al sodalizio etneo un ricorso cautelare, avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo fino a 3 milioni di euro

Altri guai per il Catania che sta vivendo un momento difficile della sua storia. Come se non bastassero i problemi sul futuro della matricola, oggi è stato notificato un ricorso cautelare, avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo fino a 3 milioni di euro nei confronti del club etneo, e per importi più bassi, compresi tra 500 mila e 2 milioni e mezzo di euro, nei confronti di ex amministratori. Come riporta Repubblica.it, la richiesta depositata al Tribunale civile di Catania, sez. specializzata per le imprese, proviene dalla Curatela Fallimentare della Catania Servizi srl, dichiarata fallita lo scorso settembre, e che per anni ha gestito il Centro Sportivo di Torre del Grifo. Secondo la prospettazione della Curatela rileverebbero condotte di mala gestio nel corso della gestione della Calcio Catania Servizi s.r.l, nel periodo antecedente al Fallimento, ascrivibili agli ex amministratori, come Pietro Lo Monaco, Davide Franco, Giuseppe Di Natale, Gianluca Astorina e Giuseppe Franchina, fino all'attuale management del Calcio Catania, come l'Amministratore Unico Nico Le Mura.