Catania, altri svincolati hanno trovato sistemazione in A e B

Dopo l'esclusione dal campionato gli ex rossazzurri continuano altrove la loro carriera

Quasi tutti i calciatori svincolatisi dal Catania dopo l'esclusione dal campionato di Serie C, hanno trovato nuove squadre. Molti di essi si sono accasati in Serie B e qualcuno in Serie A. Solo una minima parte andrà in club di Serie C. Dopo Luca Moro e Flavio Russo al Sassuolo, Leon Sipos alla Spal e Freddi Greco al Vicenza insieme al mister Francesco Baldini, la notizia di oggi riguarda il centrocampista Riccardo Cataldi che sembra molto vicino al club di Ferrara di Joe Tacopina. Sul classe 2001 però c'è anche il Vicenza e il calciatore deciderà nelle prossime ore. Potrebbe pesare la "spinta" di Baldini che lo ha avuto in precedenza anche a Roma nelle giovanili. Il difensore ex Catania, Albertini, il centrocampista Rosaia e l'esterno Russini hanno già trovato un accordo con nuove società professionistiche ma nelle prossime ore anche altri calciatori ex Catania troveranno nuova sistemazione.