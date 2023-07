Catania, altro acquisto: preso il serbo Milos Bocic

Il Catania è a caccia di ali per volare con il 4-3-3 di mister Luca Tabbiani. L'arrivo di Mino Chiricò e la conferma di Marco Chiarella vanno in questa direzione. Ma c'è un nuovo ingresso in casa Catania secondo quanto appreso da Itasportpress. Come riportato lo scorso 13 luglio, il club etneo ha preso anche, Milos Bocic, attaccante serbo classe 2000. L'ex Frosinone (12 presenze in B con la squadra ciociara) soprannominato "El Pocho" ha esordito con la maglia del Pescara nel 2020. Talento cristallino e mentalità da campione. Milos Bocic è stato girato in prestito dal Delfino a Gennaio alla Pistoiese, in Serie C dove realizzò 3 reti in 10 presenze. Catania è la sua nuova avventura. “Sono un esterno offensivo, mi piace sfidare l’avversario nell’uno contro uno, saltarli e fare assist per i miei compagni”. Pescara e Pistoiese lo hanno anche impiegato da prima punta con modesti risultati visto che non ha queste caratteristiche.