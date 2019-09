Catania, altro k.o. fuori casa: la Reggina passa 1-0 con gol di Corazza in avvio

Prosegue il campionato altalenante del Catania nel Girone C di Serie C. A Reggio Calabria, contro la Reggina, finisce 1-0 per i padroni di casa la partita valida per la settima giornata di campionato. Decide un gol realizzato al 3′ del primo tempo da parte di Simone Corazza, astuto nell’approfittare di una leggerezza della difesa rossazzurra, colta impreparata. I ragazzi di Toscano, che centrano il quarto successo in altrettante gare casalinghe e giungono al secondo posto dietro alla Ternana, hanno sostanzialmente controllato il match per tutto il resto del tempo: primi 45′ piuttosto anonimi per gli etnei, nella ripresa invece qualche pericolo in più creato dalle parti di Guarna, ma per la compagine di Camplone arriva il terzo k.o. consecutivo lontano dal Massimino dopo quelli con Potenza e Monopoli. I punti in classifica restano 12, non resta che rimboccarsi le maniche in vista del match fuori casa contro la Ternana capolista di domenica prossima.