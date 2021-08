Catania, altro scoglio per la Sigi: il 9 agosto scadenza importante

La Sigi ha un ulteriore adempimento federale alle porte

Redazione ITASportPress

Ci vogliono soluzioni immediate per la Sigi visto che le scadenze federali si susseguono con la nuova stagione sportiva iniziata da un mese. La società proprietaria del Calcio Catania ha una interlocuzione in corso con alcuni imprenditori e nelle ultime ore è spuntato fuori un nuovo investitore che pare operi nel campo dell'edilizia. Nel frattempo si susseguono gli incontri a Torre del Grifo tra i soci della Sigi che cercano di capire come affrontare la situazione di emergenza sul fronte pagamenti. Gli stipendi dei calciatori di giugno saranno pagati probabilmente nei prossimi giorni anche se la scadenza era il 2 agosto.

SCADENZA - Intanto per la Sigi si presenta una nuova scadenza importante che è la fideiussione integrativa che riguarda lo sforamento del tetto ingaggi. L’integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Pro entro il 9 agosto e la cifra per il Catania pare sia vicina alle 500 mila euro. L’inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti dei nuovi calciatori tesserati ma anche alcuni giocatori dalla scorsa stagione oltre a un punto di penalizzazione. Sotto la norma integrale della Lega Pro. Dunque per la Sigi sarà un weekend bollente non solo per le condizioni meteo visto che tra stipendi calciatori e la fideiussione, occorrerebbero circa 800 mila euro.

Ulteriori adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022 il proprio costo dei compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati superi il massimale di euro 1.000.000,00, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Pro.

L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra le Leghe e l’ente emittente. Non concorrono a determinare il suddetto massimale, il cui superamento comporta il deposito della garanzia integrativa, i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra tesserati e società al raggiungimento di un determinato numero di goal o al conseguimento della promozione al campionato superiore.

L’integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Pro: - entro il 9/08/2021 per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2021/2022; - entro il 9/08/2021 per i contratti depositati dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021; - entro l’8/09/2021 per i contratti depositati dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021; - entro il 8/02/2022 per i contratti depositati dal 3 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022; - entro il termine di otto giorni per tutti i contratti depositati al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti di cui sopra.

L’inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2021/2022.

Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° luglio 2021, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2021/2022, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro il 9/08/2021.