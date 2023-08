Catania, amichevoli prima del Crotone: la decisione del club

Il Catania del mister Luca Tabbiani prosegue gli allenamenti al "Totuccio Carone" di Ragalna in vista del debutto in campionato in programma giorno 1 settembre alle 19.45. Match che sarà trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport. Il tecnico genovese sta trasmettendo ai suoi ragazzi le sue idee di calcio e nei giorni che restano prima della sfida casalinga contro i pitagorici, la società etnea ha deciso di non portare la squadra altrove e dunque di far proseguire in tutta serenità il lavoro evitando ulteriori allenamenti congiunti con compagini dilettantistiche del capoluogo etneo. L'ultimo test del Catania resta quello contro il Ragusa finito con la vittoria degli iblei per 4-1. In questa fase precampionato il Catania ha affrontato Misterbianco, Calatabiano e Paternò. Vendemmiate di gol con le prime due poi pari a reti bianche con la squadra rossazzurra del tecnico Filippo Raciti. Testa al Crotone per Chiricò e i suoi compagni dove ci sarà il gran pienone allo stadio Massimino.