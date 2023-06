Catania, amici per sempre: striscione per gli ultras del Napoli

Non sempre il tifo per la propria squadra di club è scontro con l’avversario e astio, ma alle volte può diventare anche condivisione, festa comune e gioia reciproca per i successi di giocatori che in campo sono avversari, ma non nemici. Le tifoserie di Catania e Napoli sono gemellate e il rapporto dura da molti anni. Sempre messaggi a distanza tra gli ultrà con tanto di mega striscioni apparsi nel capoluogo etneo e quello campano. L'ultimo striscione della lunga serie è apparso a Catania e in queste ore anche su tutti i giornali di Napoli viene rilanciata la notizia del messaggio di solidarietà e vicinanza dai tifosi del Catania agli ultras del Napoli. "La cintura in mano e sul petto il tricolore. Al Napoli lo Scudetto, ai suoi ultras la medaglia del valore. Liberate i nostri fratelli" è il pensiero che compare scritto su uno striscione affisso in queste ore. Si tratta di un appello che suona come un appoggio pubblico a quanto fatto dai sostenitori del club azzurro recentemente arrestati per i fatti di Napoli-Ajax dello scorso ottobre.