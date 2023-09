Catania, amuleto Di Carmine a Caserta? La statistica

Allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta, il Catania avrà un solo risultato a disposizione: i tre punti. Una vera e propria necessità dopo gli appena 4 punti nelle prime quattro gare del campionato del girone C di Serie C. Tuttavia, va ricordato che quella di Caserta è una trasferta insidiosa per tutti, a maggior ragione per il Catania, storicamente in difficoltà nel casertano. Tuttavia, nonostante il momento degli etnei non sia dei migliori e l'avversario può essere insidioso, c'è un fattore che - quando vede Casertana - diventa quasi un porta fortuna: Samuel Di Carmine.