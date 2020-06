Catania, anche Esposito e Barisic rispondono alla convocazione. Le ultimissime

Il Catania affronterà i playoff con tutto l’organico a disposizione del tecnico Cristiano Lucarelli. E’ di questa mattina la notizia che dopo Di Molfetta e Furlan anche Esposito e Barisic hanno risposto alla convocazione del club etneo mettendo da parte ogni perplessità. Un capolavoro di diplomazia messo in atto dalla società etnea, con in testa Gianluca Astorina, e dal tecnico Lucarelli. Un lavoro incessante che ha dato i suoi frutti avendo saputo suonare le corde giuste dei calciatori che va detto a onor del vero si sono messi a disposizione della società nonostante gli stipendi ancora non pagati del tutto di gennaio e febbraio. La società etnea nonostante le gravi difficoltà economiche, ha messo a disposizione dei calciatori tutto quello che serve per i test medici e già la squadra rossazzurra sta iniziando a lavorare nel centro sportivo di Torre del Grifo nel rigoroso rispetto delle indicazioni e dei protocolli vigenti a tutela della salute dei tesserati.

SALA STAMPA OFF

Il debutto nei playoff è previsto l’1 luglio con la Virtus Francavilla ma se la Ternana dovesse vincere la Coppa Italia, il Catania passerà al turno successivo visto che la Vibonese ha rinunciato a scendere in campo. Intanto la società conferma che giocatori e tecnico andranno in sala stampa.

