Catania, anche Scibilia al lavoro per l’iscrizione al campionato

Dopo la promozione in Serie C conquistata sul campo grazie a una cavalcata straordinaria nel girone I di Serie D per il Catania scatta la corsa all’iscrizione al campionato di serie C 2023-24. Le società, per partecipare al torneo, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

SCIBILIA Il Catania è già al lavoro per predisporre la documentazione e avrà anche il supporto del consulente veneziano Dante Scibilia per gli adempimenti necessari al fine di ottenere la licenza nazionale. Il Catania deve compiere quanto previsto nei confronti della Lega Pro entro e non oltre il 20 giugno 2023. Il club etneo entra nel periodo più caldo perchè deve anche modificare la ragione sociale che non potrà essere più Ssd (società sportiva dilettantistica) ma dovrà trasformarsi in una società di capitali. Per l’iscrizione al campionato di Serie C il Catania deve depositare una fideiussione di 350 mila euro; depositare presso la Co.Vi.So.C. la certificazione del Dipartimento Interregionale-LND attestante l’inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, previa acquisizione da parte del medesimo Dipartimento Interregionale-LND delle dichiarazioni liberatorie al 31 maggio 2023 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC.