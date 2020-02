Catania ancora a secco: con la Ternana è 0-0

Pareggio casalingo ancora una volta per 0-0 del Catania fermato dalla Ternana. Come sette giorni fa con la Reggina, la squadra di mister Lucarelli è rimasta a secco anche se pesa il rigore fallito da Mazzarani nel primo tempo. Difficoltà di attaccare l’area di rigore per i padroni di casa con la Ternana più sorniona nella ripresa rispetto ad un avvio di match più attendista degli umbri. Stesso risultato del match di ritorno di Coppa Italia e tanto equilibrio in campo durante i 90′ dove a fare la parte del leone è stato il difensore della Ternana Bergamelli, ex rossazzurro. Un pareggio che non fa fare un passo avanti alla squadra etnea mentre la Ternana dopo due sconfitte consecutive porta a casa un risultato positivo. Mercoledì Catania in campo sul terreno del Picerno.