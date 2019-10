Catania, ancora un pareggio: solo 0-0 con il Bari

Secondo pareggio consecutivo per il Catania, che di fronte al proprio pubblico non va oltre lo 0-0 contro il Bari nel big match della dodicesima giornata di Serie C. Appuntamento con la vittoria quindi ancora rimandato per Cristiano Lucarelli, che ha preso il posto di Camplone dopo il ko con la Vibonese.

LA CRONACA – La gara parte subito a ritmi alti, con la prima grande occasione che è per gli etnei, con Mazzarani che, al 19′, manda la palla fuori a porta praticamente sguarnita dopo una conclusione di Di Piazza ribattuta da Sabbione. Il Catania insiste, sfiorando ancora il vantaggio con una punizione di Lodi sulla quale è bravo a dire di no Frattali. Il portiere ospite si ripete su Di Piazza al 36′, con il Bari che risponde quattro minuti più tardi con una conclusione centrale di Antenucci.

Nella ripresa il ritmo cala, ma è ancora la formazione di Lucarelli a rendersi maggiormente pericolosa. Gli etnei, al 66′, vedono anche annullarsi una rete di Mazzarani per fuorigioco. I pugliesi ci provano con Berra e Folorunsho, ma il risultato non cambia.