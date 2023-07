Catania, Andrea Russotto fa parte del progetto Serie C. Le ultime su…

Oggi, con l’inizio effettivo della nuova stagione sportiva, sono formali e sostanziali anche i titoli di coda per i calciatori della passata annata, quella del ritorno nel calcio professionistico del Catania . Nella proficua due giorni nel capoluogo etneo , il tecnico Luca Tabbiani ha pianificato con il vice presidente Vincenzo Grella e il d.s. rossazzurro Antonello Laneri la strategia per il mercato in entrata e anche cosa fare con i calciatori pregiati e artefici della promozione in Serie C. Al momento comunque è tutto in stan-by e sono pochi i giocatori che sono stati messi fuori dal progetto tecnico.

RUSSOTTO C'E' Jefferson, Litteri e Lodi sono fuori, ma secondo quanto appreso da Itasportpress.it, non fa parte dell'elenco Andrea Russotto che ha scritto un messaggio sui social che a molti è suonato come un addio. Il calciatore piace alla dirigenza e al tecnico quindi non è assolutamente fuori dal Catania 2023/24 e il suo messaggio è solo un saluto per la conclusione della stagione. In difesa Michele Somma sembra lontano, mentre Rapisarda, Lorenzini e Castellini resteranno con l’aggiunta di un centrale più "difensore" e due costruttori (uno è Quaini). Un reparto difensivo che abbinerà qualità e quantità. Se molti big della scorsa stagione avranno la pazienza di aspettare come evolverà il mercato, probabile che qualcuno di loro trovi posto nel Catania di Tabbiani. Il tcnico farà ritorno a Catania a metà luglio per la presentazione a stampa e tifosi. Ci sarà anche il presidente Rosario Pelligra quel giorno.