Catania, arriva Chinnici: “Darò tutto me stesso per questa maglia”

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giorgio Chinnici, nato a Palermo il 5 gennaio 2002. Dopo le formative esperienze con l'Under 17 e la Primavera dell'Empoli, il difensore siciliano ha collezionato 51 presenze nelle due stagioni più recenti in Serie D: nel 2020/21, ha debuttato con la Pianese nel girone E; nel 2021/22, ha disputato 24 gare con la Gelbison Cilento nel girone I, concluso al primo posto dalla formazione campana conseguentemente promossa in Serie C."Sono felice e orgoglioso di essere qui e darò tutto me stesso per contribuire al rilancio del Catania"