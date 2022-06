Catania, arriva fondo e Scibilia è il consulente. Tacopina…

Svolta clamorosa per il futuro del Catania

In questi giorni numerosi intermediari hanno preso informazioni sul Catania ma si è trattato di investitori singoli o gruppi, ma stasera una importante e clamorosa novità per il futuro del club etneo. Un fondo americano e con investitori anche australiani vuole il sodalizio rossazzurro e il consulente è Dante Scibilia che si trova a Catania. Da quanto raccolto da Itasportpress.it, il fondo è molto importante e vuole rilanciare il club con tanti milioni di euro. Il fondo americano-australiano proporrà un progetto lungimirante e a dare una spinta pare sia stato anche Joe Tacopina che avrà un incontro con i rappresentanti del fondo nei prossimi giorni. Il patron della Spal si è dato da fare per aiutare il club etneo. Seguiranno aggiornamenti.