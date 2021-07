Catania, arriva il portiere Stancampiano che firma biennale

Primo arrivo in casa rossazzurra

Il portiere siciliano, che il 7 marzo 2020 ha esordito in B con la maglia del Trapani, ha collezionato 52 presenze in terza serie sommando le gare disputate con il Livorno, nella passata stagione, e con il Cuneo, nel 2017/18. Nel 2012/13, Stancampiano ha vissuto un’esperienza calcistica in Spagna con il Cádiz.