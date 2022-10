Catania, arriva la nuova maglia: “Figli del vulcano con la lava nelle vene”

Nuova divisa per la formazione rossazzurra.

Nuova maglia per il Catania che attraverso un comunicato ufficiale con tanto di foto ha svelato l'arrivo della nuova maglia . Si tratta di un omaggio alle origini e precisamente alla "grandiosità dell'Etna.

"Il Catania celebra la grandiosità dell’Etna, 'Patrimonio dell’umanità' e più alto vulcano attivo della placca euroasiatica. Come ricordano i tifosi rossazzurri, noi siamo “figli del vulcano, con la lava nelle vene”: così questa divisa da gioco è anche fuoco, perché riscalda l’ambizione ed esprime ardore agonistico attraverso i colori e le traiettorie della colata rossa, idealmente “catturata” sul tessuto mentre scorre sulla pietra che caratterizza il nostro paesaggio".

Il comunicato spiega ancora: "Indossando questa maglia, frutto dell’intuizione di Erreà Sport, ci auguriamo di poter toccare le corde dell’anima proprio come fa l’Etna di notte, regalando al mondo lo spettacolo di un’eruzione che desta stupore, ammirazione e, non ultimo, un sentimento di rispetto per la Natura. Siamo Etnamorati, innamorati del nostro landmark, orgogliosi della sua sublime potenza e profondamente legati alle nostre radici".