Catania, arriva l’attaccante Golfo

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Juve Stabia il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Golfo, nato a Palermo il 5 settembre 1994 e legato contrattualmente al Parma Calcio 1913. Nella stagione in corso, l’esterno offensivo ha disputato 11 gare, realizzando un gol, nel girone C del campionato Serie C. Dopo l’esperienza in D con la Pianese, l’attaccante ha esordito in ambito professionistico nel 2018/19 con il Trapani, contribuendo alla conquista della promozione in B con 5 gol nell’arco di 19 presenze. Nella scorsa annata, Golfo ha indossato la maglia del club siciliano tra i cadetti e successivamente quella del Potenza, agli ordini di mister Raffaele.