Catania, arrivata manifestazione d’interesse dal Comitato promotore che rappresenta 20 imprenditori

Primo passo ufficiale del Comitato che rappresenta la cordata di 20 imprenditori locali per acquisire il Calcio Catania. Di seguito la nota del “Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio”. Lo studio legale Castelli e lo studio Paladino, su incarico del Comitato Promotore per l’acquisizione del Catania Calcio, in sinergia con gli imprenditori che vogliono investire nell’acquisto del Calcio Catania, rendono noto di aver inviato alle 19.50 del 7 gennaio 2020, al Calcio Catania Spa e per conoscenza a Finaria e Meridi, la Pec con la manifestazione di interesse. Da quanto trapela da Torre del Grifo il patron Antonino Pulvirenti resta tiepido e non si siederà eventualmente al tavolo senza le dovute garanzie, al fine di evitare possibili perdite di tempo o situazioni poco limpide.