Catania asociale: unico club di C a dimenticarsi dei tifosi

Il mondo del calcio oggi è completamente immerso nelle dinamiche dei digital media e anche le società di terza serie meno ricche di quelle di A e di B sanno che serve una strategia di social media marketing. Il Catania non ha più come anni fa un’interazione diretta con i tifosi che rappresentano la linfa vitale di questo club travolto dei debiti. Tifosi che quando gli è stato chiesto di aiutare la società, facendo una vera e propria colletta in ogni angolo del capoluogo etneo, hanno risposto presente. Ben 1480 tifosi del Catania hanno versato 138 mila euro in 8 giorni per consentire l'iscrizione del club al campionato. Eppure tutto questo non è bastato all'attuale proprietà del Catania per capire la generosità del popolo rossazzurro e portare grande rispetto. Sui canali social, il Catania Calcio è stato l'unico club di serie C Girone C (ma forse anche l'unico in Italia) a non augurare un buon 2022 ai propri tifosi che sono in ansia per il futuro del club. Solo un piccolo annuncio sul sito ufficiale di buon 2022 ma veramente misero. Un'altra medaglia di legno per questa società totalmente scollegata con l'ambiente.