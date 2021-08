Catania aspetta i gol dal mercato. Intanto tuona Nicolosi

Il mister Baldini a Monopoli con una linea avanzata molto verde

Domani il Catania farà il suo debutto in campionato con una squadra rivoluzionata che ha perso diversi elementi cardini sostituiti per il momento da giovani calciatori. Questo al momento passa il convento. Così in questa estate che nessuno dimenticherà per la gioia di Wembley e le medaglie di Tokyo, il tifoso del Catania continua a rischiare la vertigine. Ha visto cambiare il paesaggio attorno a sé. Ha perso a sorpresa alcuni punti di riferimento ed ha smarrito la certezza più importante per il futuro dopo che la Sigi si è rimessa a caccia di nuovi investitori perso il feeling con Tacopina. L'Assemblea soci della Sigi prevista per domani è stata anticipata di 24 ore per l'assenza di uno dei maggiori azionisti. Chi finora si è dimostrato vero eroe della Sigi è Gaetano Nicolosi che ha messo tanti soldi. Proprio il maggiore azionista ha tuonato ieri chiedendo ai soci di mettere mano al portafoglio visto che ci sono le utenze da pagare e il Catania pare che rischi persino il distacco della corrente elettrica. In questa totale confusione societaria, si è cercato di operare in acquisizione ma con enormi difficoltà finanziarie.

MONOPOLI - Il tecnico Francesco Baldini è destinato a patire fino all’ultimo minuto di questa sessione di mercato, non avendo certezze sui giocatori che cominceranno con lui la stagione. E si parte domani con la trasferta a Monopoli. Quello che manca a questa squadra è il nuovo inquilino al civico numero 9 dopo la partenze di Sarao. E’ arrivato il giovane Sipos ma di gol non ne ha fatti tanti nella sua breve carriera. E’ un attaccante centrale classe 2000 a cui piace spaziare partendo dal centro in un 4-3-3 con due esterni a supporto.

BOMBER - Per la Serie C serve qualcosa di meglio in attacco. In uscita ci sono anche le punte Gatto e Reginaldo, che dovrebbero seguire i vecchi compagni di squadra Silvestri, Welbeck, Dall’Oglio, Martinez e Sarao accasatisi altrove. Negli ultimi giorni di mercato la dirigenza dovrà trovare le alternative in attacco. Servirà un bomber di categoria non ultra trentenne che va di moda in Serie A. Si dice spesso che il gol non ha età e che con la maturità si segna meglio ma l’esperto Reginaldo ha voglia di stupire ancora? L’età in serie A conta poco. Molti club scommettono sugli ultra trentenni Dzeko (35) Giroud (34) Ibrahimovic (39), Mertens (34) e il partente Ronaldo (36). Ma il Catania aspetta ancora i gol dal mercato.